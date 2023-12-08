«Это моя вина. Я не должен был срываться». Георгиев — об ударе клюшкой партнёра по команде

Голкипер «Колорадо» Александр Георгиев прокомментировал удар клюшкой защитника «Эвеланш» Сэма Малински в матче с «Виннипегом» (2:4). Россиянин пропустил гол после броска от синей линии защитника «Виннипега» Джоша Моррисси и ударил клюшкой по ноге собственного защитника из-за того, что он закрыл ему обзор, из-за чего Георгиев не видел момента броска и пропустил достаточно простой гол

«Это моя вина. Я не должен был срываться. Нужно воспринимать игру такой, какая она есть, и держать себя в руках», — цитирует Георгиева пресс-служба клуба.

Отметим, что 25-летний Малински проводил лишь четвёртый матч в НХЛ. Георгиев в прошедшем матче с «Виннипегом» отразил 24 броска из 27. Россиянин одержал 14 побед в 22 матчах текущего сезона с процентом отражённых бросков 90,2%.