Георгиев ударил клюшкой по ноге защитника «Колорадо» после пропущенного гола

Голкипер «Колорадо» Александр Георгиев выместил свою злобу на защитника «Эвеланш» Сэма Малински в матче с «Виннипегом» (2:4). Россиянин пропустил гол после броска от синей линии защитника «Виннипега» Джоша Моррисси и ударил клюшкой по ноге собственного защитника.

Георгиев был недоволен тем, что Малински закрыл ему обзор, из-за чего россиянин не видел момента броска и пропустил достаточно простой гол. Отметим, что 25-летний Малински проводил лишь четвёртый матч в НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Георгиев в прошедшем матче с «Виннипегом» отразил 24 броска из 27. Россиянин одержал 14 побед в 22 матчах текущего сезона с процентом отражённых бросков 90,2%.