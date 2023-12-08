Овечкин не смог реализовать послематчевый буллит, в последний момент шайба сошла с клюшки

Сегодня, 8 декабря, «Вашингтон Кэпиталз» на своей площадке проиграл «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Кэпитал Уан-Арене» завершилась со счётом 4:5 (1:1, 2:1, 1:2, 0:0 – ОТ, 0:1 — Б).

В серии послематчевых буллитов свои попытки не смогли реализовать российские нападающие «Вашингтона» Евгений Кузнецов и Александр Овечкин. Кузнецов в фирменном стиле на минимальной скорости исполнял серию финтов, но не смог поразить угол ворот.

ВИДЕО

Овечкин приблизился к воротам, и в последний момент шайба сошла с крюка капитана «Вашингтона». Нанести решающий бросок Овечкин так и не сумел.

ВИДЕО

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в основное время матча отметился результативной передачей, благодаря которой достиг отметки в 1500 очков в НХЛ.