Никита Кучеров прервал 11-матчевую серию с набранными очками

Прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал на своей площадке «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча состоялась на стадионе «Бриджстоун-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:1 (1:1, 2:0, 2:0).

Нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров не смог отметиться набранными баллами и прервал 11-матчевую серию с набранными очками. В прошлом матче с «Питтсбургом» (3:1) россиянин установил рекорд «Тампы» по серии с результативными передачами.

В прошлом матче с «Питтсбургом» (3:1) Кучеров вышел на чистое 12-е место в истории НХЛ по очкам среди россиян. У Кучерова теперь 773 (293+480) очка в 671 матчах. Следующая цель Кучерова — Павел Буре, в активе которого 779 очков. Лидер по очкам среди россиян — форвард «Вашингтона» Александр Овечкин (1499).