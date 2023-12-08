КХЛ определила лучших игроков 14-й недели сезона-2023/2024

Комиссия по определению лучших хоккеистов Континентальной хоккейной лиги назвала лучших игроков 14-й недели сезона-2023/2024.

Лучшим вратарём впервые в карьере признан Владимир Галкин («Автомобилист»), одержавший с командой победы в матчах с СКА (3:2 Б) и «Салаватом Юлаевым» (3:2). По воротам Галкина было нанесено 74 броска (37 в среднем за игру), из которых он отразил 94,59%.

Лучшим защитником впервые в карьере признан Егор Аланов («Сибирь»), набравший 3 (0+3) очка в двух матчах недели. Аланов не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+3». На счету Аланова также четыре силовых приёма, два блокированных броска и один отбор шайбы.

Лучшим нападающим в третий раз в карьере признан Александр Шаров («Салават Юлаев»), набравший 4 (4+0) очка в двух матчах недели. Шаров не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+5». На его счету также один силовой приём и один отбор шайбы.

Лучшим новичком во второй раз в карьере признан Дмитрий Бучельников («Адмирал»), набравший 2 (1+1) очка в двух матчах недели. На его счету семь бросков, один силовой приём и два блокированных броска при среднем игровом времени 16 минут и 14 секунд.