«Авангард» представил своих игроков на Матч звёзд КХЛ постером фильма «Славные парни»

Пресс-служба «Авангарда» представила своих игроков и главного тренера Михаила Кравца на Матч звёзд КХЛ в стиле постера фильма «Славные парни». От омского клуба на Матч звёзд КХЛ поедут защитник Дамир Шарипзянов и нападающий Владимир Ткачёв.

«Фильм основан на реальных событиях, премьера — уже завтра!» — говорится в сообщении на официальном телеграм-канале омского клуба.

Фото: пресс-служба «Авангарда»

27-летний Шарипзянов принял участие в 37 встречах, где набрал 25 (7+18) результативных баллов с показателем полезности «+11». 28-летний Ткачёв в 38 матчах текущего сезона набрал 55 (15+40) очков.

Матч звёзд КХЛ состоится на стадионе «СКА Арена» в Санкт-Петербурге 9–10 декабря 2023 года. Соревнование проходит в формате мини-турнира 3х3.