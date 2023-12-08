Крикунов о новом достижении Овечкина: Александр — прирождённый бомбардир! Чего удивляться?

Бывший главный тренер сборной России и московского «Динамо» Владимир Крикунов оценил историческое достижение капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, набравшего 1500 очков в НХЛ. В сегодняшнем матче с «Далласом» (4:5 Б)россиянин отметился результативной передачей.

«Прирождённый бомбардир! Чего удивляться? Я думаю, удивляться нечему», — сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Для достижения отметки в 1500 очков россиянину потребовалось 1370 матчей, в которых он забил 827 голов. Овечкин с большим отрывом стал лучшим по голам на отметке 1500 очков среди всех хоккеистов в истории НХЛ. Овечкин стал первым россиянином НХЛ, кому покорилась отметка в 1500 результативных баллов.