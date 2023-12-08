А. Коваленко: не сомневался, что Рябыкину удастся перезагрузить «Витязь»

Чемпион СССР, России и Олимпийских игр Андрей Коваленко отметил прогресс подмосковного «Витязя». После провального старта сезона-2023/2024 руководство клуба сменило главного тренера Александра Завьялова на Дмитрия Рябыкина.

«Часто бываю в московском регионе, заметил повышение интереса к «Витязю», который на старте сезона был главным разочарованием в КХЛ. В сентябре-октябре в Балашихе на фоне других городов была немного депрессивная картина с полупустыми трибунами, но теперь на арену вернулась жизнь — как в те годы, когда здесь играл «Авангард». Во всяком случае на двух последних матчах, с Уфой и ЦСКА, несмотря на поражения «Витязя», атмосфера была хоккейной.

Не сомневался, что новому тренеру «Витязя» Дмитрию Рябыкину удастся перезагрузить команду и уйти от депрессии. Рябыкин — жёсткий и сильный человек, в своё время мы вместе играли в чемпионском «Авангарде», и Дмитрий не признавал авторитетов, был лидером команды. При всём уважении к тем ребятам, которые начинали сезон на тренерской лавочке «Витязя», им не совсем хватало жёсткости, команда выглядела вяловатой. Рябыкин её подсобрал», — цитирует Коваленко Russia-hockey.ru.

После 40 матчей текущего сезона Фонбет Континентальной хоккейной лиги подмосковный «Витязь» занимает последнее место в таблице Западной конференции. Отставание от зоны плей-офф составляет семь очков.