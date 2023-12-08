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Генменеджер «Амура» — о легионерах: если лимит будет вообще отменён, тем лучше

Генменеджер «Амура» — о легионерах: если лимит будет вообще отменён, тем лучше
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Генеральный менеджер «Амура» Вадим Покотило высказался о возможном продлении сезона КХЛ до мая, а также не стал скрывать негативного отношения к лимиту на легионеров в лиге.

«Планируемые сроки проведения нового чемпионата? На первый взгляд много преимуществ, будет больше пауз между играми, будет три паузы в чемпионате. И игроки летающих команд, особенно «Амура», будут лучше восстанавливаться от травм. В этом плане будет однозначно лучше, особенно если переваливать до середины мая, то там и майские праздники, и выходные, для людей тут одни только плюсы. Я тут в принципе не вижу минусов.

Легионеры? Для «Амура», если лимит будет вообще отменён, тем лучше», — сказал Покотило в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Напомним, сегодня, 8 декабря 2023 года, в Санкт-Петербурге за день до старта Фонбет Матча звёзд КХЛ – 2023 состоялось совещание руководителей клубов, на котором обсудили возможные изменения в регламенте лиги.

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