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«Думаю, он заберёт эту шайбу». Дилан Строум — о голе, который принёс Овечкину 1500-е очко

«Думаю, он заберёт эту шайбу». Дилан Строум — о голе, который принёс Овечкину 1500-е очко
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Дилан Строум, ставший автором шайбы в матче с «Далласом» (4:5 Б), которая принесла капитану «столичных» Александру Овечкину 1500-е очко в НХЛ, высказался о достижении россиянина.

Напомним, в середине третьего периода Строум сделал счёт 4:3 в пользу своей команды после передач Овечкина и Энтони Манты.

«Я думаю, он заберёт эту шайбу. Это здорово. Он хорошо сыграл, когда делал пас Манте. Он живая легенда», — приводит слова Строума RMNB.

Эта шайба стала юбилейной и для самого Строума, который забил свой 100-й гол в лиге.

Отметим, что Овечкин стал лишь 16-м игроком в истории НХЛ, которому покорился данный очковый рубеж. Также по этому показателю он стал первым игроком в истории «Кэпиталз».

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