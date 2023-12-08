Ротенберг назвал города, в которых может провести ближайшие матчи сборная России

Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что возможные изменения в календаре со следующего сезона КХЛ необходимо разработать с учётом интересов сборной России, а также рассказал, в каких городах главная команда России может провести ближайшие матчи.

«Это надо всё детально прорабатывать, обсуждая со всеми клубами. Конечно, для сборной России важно играть. Очень важно, чтобы в регионах наши болельщики видели свою сборную. Это необходимость для всех, чтобы в каждом городе болельщик мог увидеть свою национальную команду. Это поднимает всеобщий дух, тут и патриотизм каждого. На сборную хочет прийти каждый болельщик. Это крайне важно.

Может ли ФХР сделать жёсткое окно в мае, когда будет играть сборная и куда не может заходить сезон КХЛ? Поймите правильно — мы ездим в Челябинск, Тулу, готовы приехать в Омск, и везде будут аншлаги. Сборную России очень любят в нашей стране. Сборная должна жить.

Открываются новые арены? Обсуждаются варианты, что сборная России в этом году приедет и в Омск, и в Новосибирск. По поводу окна — нужно эту деталь обсуждать. Но самое важное, чтобы были игры сборной и люди могли бы ходить на свою любимую команду», — сказал Ротенберг в интервью «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 8 декабря 2023 года, в Санкт-Петербурге за день до старта Фонбет Матча звёзд КХЛ – 2023 состоялось совещание руководителей клубов, на котором обсуждались возможные изменения в регламенте лиги.