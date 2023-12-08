Морозов ответил на вопрос, станет ли продление сезона на май шагом к независимости от ФХР

Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что не видит в возможном продлении сезона на май шага к независимости от ФХР.

«Если будет перенос на май, надо будет многое подправить – подписание контрактов с игроками и сдвиг предсезонных сборов. Начинать не 15 июля, за 50 дней до чемпионата.

Продление сезона до 15 мая – первый шаг к независимости от ФХР? Это нельзя назвать независимостью. Во-первых, у нас делегирование прав на чемпионат, оно заканчивается 30 апреля. Мы должны будем запросить перенос у ФХР. И сборная в мае делает своё турне, мы должны согласовать, что тоже можем играть в мае и как это будет выглядеть, параллельно или нет. Только в марте-апреле будет решение о том, примет ли сборная России участие на ЧМ-2025. Так что уже к концу этого сезона мы будем понимать. Если договоримся с ФХР и клубы поддержат, то будем всё прорабатывать, сдвигать, радовать болельшиков. Для нас это будут плюсы, вы давно говорили, что хочется хоккей в мае, в хорошую погоду. Чтобы болельщики наслаждались и клубы могли организовывать фан-зоны в поддержку своих команд», – передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.