«Бюджет не такой масштабный». Нападающий Волков сравнил СКА и минское «Динамо»

Нападающий минского «Динамо» Александр Волков сравнил белорусский клуб с СКА и оценил стиль игры под руководством Дмитрия Квартальнова. Форвард предыдущие два сезона провёл в составе петербургского клуба.

«Обе команды играют в современный, атакующий хоккей. Наверное, бюджет у „Динамо“ не такой масштабный, как у СКА. В остальном команды похожи. Вообще мне очень нравится в „Динамо“. В том же Санкт-Петербурге привык к аншлагам, но если СКА — единственный клуб КХЛ в городе, то минское „Динамо“ — единственная команда во всей стране. Интерес к хоккею в Беларуси огромный, народ ходит семьями, 15-тысячная „Минск-арена“ практически всегда заполнена. Играть в такой атмосфере — одно удовольствие!

Система игры Квартальнова? Насколько знаю, наш тренер — первый по числу побед в истории КХЛ, это говорит о многом. Он ставит вертикальный атакующий хоккей, без лишних раскатов и перепасовок. Это североамериканская система, она вернула меня в те времена, когда играл в НХЛ», — цитирует Волкова Russia-Hockey.ru.

За СКА Волков провёл два сезона и сыграл 77 матчей в регулярных чемпионатах, набрав 29 очков. В текущем сезоне в составе минского «Динамо» Волков набрал 19 (6+13) очков за 38 матчей. После 38 матчей минский клуб замыкает восьмёрку в таблице Западной конференции КХЛ.