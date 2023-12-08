Невероятное решение лидера «Спартака» и большой юбилей Ротенберга. Итоги дня в КХЛ

Западные лидеры синхронно одержали важные победы, «Сибирь» выиграла после отставки главного тренера, «Ак Барс» провалил игру за семь минут.

7 декабря регулярный чемпионат КХЛ продолжился 10 матчами. Подводим итоги игр, которые стали последними перед отправлением на перерыв, связанный с проведением Матча звёзд КХЛ и Кубка Первого канала – 2023.

Очень долгое время команды не могли открыть счёт в матче. В середине третьего периода, на 48-й минуте, шайба побывала в воротах «Адмирала». Однако тренерский штаб владивостокцев решил взять запрос, и после видеопросмотра арбитры матча отменили гол из-за помехи вратарю. Через несколько минут «Адмирал» получил право на игру в большинстве и реализовал его. Победный гол забил Дмитрий Завгородний с передачи Джованни Фьоре.

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Таким образом, «Адмирал» взял реванш за вчерашнее поражение по буллитам и вышел вперёд в дальневосточной серии матчей текущего сезона со счётом 3-2.

На четвёртой минуте периода счёт во встрече открыл Тейлор Бек с передачи Егора Аланова. На 16-й минуте Владимир Бутузов с передачи Владимира Михалёва удвоил преимущество хозяев. На 18-й минуте двадцатиминутки Николай Прохоркин с передачи Никиты Ефремова сделал счёт 3:0. Спустя минуту Артём Михеев с передач Динара Хамидуллина и Аланова довёл счёт до крупного. На девятой минуте второго периода Энди Андреофф с передач Владимира Бутузова и Тейлора Бека сделал счёт 5:0. На 13-й минуте периода Энтони Камара с передачи Давида Скленички размочил счёт в игре.

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Напомним, этот матч стал для «Сибири» первым с момента отставки Дэвида Немировски с поста главного тренера новосибирского клуба. Исполняющим обязанности главного тренера сейчас является Сергей Кривокрасов.

В первом периоде команды голов не забили. На девятой минуте второго периода Борна Рендулич с передач Александра Никишина и Марата Хайруллина открыл счёт в игре. На 14-й минуте периода Владимир Алистров с передач Максима Федотова и Никиты Серебрякова удвоил преимущество армейского клуба. На 18-й минуте периода Артём Блажиевский с передачи Михаила Котляревского сократил отставание в счёте. В конце матча Александр Никишин с передачи Алекса Гальченюка установил окончательный счёт в игре, забросив в пустые ворота.

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Для возглавляющего петербургскую команду Романа Ротенберга это сотая победа в качестве тренера в КХЛ. Ему для этого потребовалось 148 игр. Ротенберг является главным тренером СКА с января 2022 года.

На шестой минуте первого периода Александр Шаров с передач Динара Хафизуллина и Данила Алалыкина открыл счёт в матче. На 12-й минуте периода Анатолий Голышев с передач Брукса Мэйсека и Стефана Да Косты восстановил равенство в счёте. Во второй двадцатиминутке команды обошлись без заброшенных шайб.

На седьмой минуте третьего периода Александр Шаров с передачи Сергея Шмелёва вновь вывел уфимский клуб вперёд. На 18-й минуте периода Кёртис Валк с передач Сергея Широкова и Брукса Мэйсека сделал счёт 2:2. В овертайме Стефан Да Коста принёс победу клубу из Екатеринбурга, забросив в пустые ворота гостей.

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На 51-й секунде первого периода Александр Петунин с передачи Романа Канцерова открыл счёт в игре. На четвёртой минуте периода Никита Гребёнкин с передач Даниила Вовченко и Дениса Зернова удвоил преимущество хозяев. После второй пропущенной шайбы тренерский штаб «Торпедо» произвёл замену вратаря, сменив Адама Гуску на Ивана Кульбакова, который в дальнейшем сохранил ворота гостей в неприкосновенности.

На шестой минуте второй двадцатиминутки Михаил Орлов с передач Олега Ли и Владислава Фирстова размочил счёт в игре. На 15-й минуте периода Владислав Фирстов с передач Андрея Белевича и Антона Сизова сделал счёт 2:2. На 13-й минуте третьего периода Василий Атанасов с передач Андрея Белевича и Даниила Бокуна вывел нижегородский клуб вперёд, отличившись в меньшинстве.

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В первой двадцатиминутке команды голов не забили. На восьмой минуте второго периода Владислав Сёмин с передачи Дмитрия Кугрышева открыл счёт во встрече. На девятой минуте заключительного отрезка основного времени матча Михаил Фисенко с передачи Максима Березина удвоил преимущество подопечных Олега Браташа. На 17-й минуте периода Иван Романов с передач Сергея Шумакова и Фисенко установил окончательный счёт в матче.

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На 11-й минуте первого периода Илья Сафонов с передач Дмитрия Юдина и Даниила Журавлёва открыл счёт в матче. Во второй двадцатиминутке команды обошлись без заброшенных шайб. На пятой минуте третьего периода Павел Красковский с передач Даниила Бута и Рушана Рафикова восстановил равенство в счёте. На восьмой минуте периода Бут с передач Ивана Чеховича и Сергея Андронова вывел ярославский клуб вперёд. На 12-й минуте периода Ярослав Лихачёв с передачи Артура Каюмова сделал счёт 3:1.

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На девятой минуте первого периода Прохор Полтапов с передач Андрея Светлакова и Владислава Провольнева открыл счёт во встрече. На 15-й минуте периода Михаил Григоренко с передач Антона Слепышева и Максима Соркина удвоил преимущество армейского клуба.

На 11-й минуте второго периода Скотт Уилсон с передачи Джереми Роя размочил счёт в игре. На девятой минуте третьего периода Андрей Светлаков забросил третью шайбу в ворота хозяев. В конце матча Провольнев установил окончательный счёт в игре.

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Первый период команды закончили без заброшенных шайб. На 16-й минуте второй двадцатиминутки Бреннан Менелл с передачи Никиты Гусева открыл счёт в матче. На восьмой минуте третьего периода Руслан Абросимов с передач Тимофея Давыдова и Кирилла Пилипенко восстановил равенство в счёте.

В серии буллитов лучше оказались бело-голубые. Единственный реализованный буллит на счету Никиты Гусева. Главным героем в составе гостей оказался 20-летний вратарь Максим Моторыгин, отразивший 25 бросков в игровое время матча и справившийся со всеми пятью буллитами в серии послематчевых бросков. Моторыгин получил шанс сыграть после серии неудачных матчей в исполнении Ильи Коновалова и Константина Волкова.

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На восьмой минуте первого периода Данила Галенюк с передач Николая Чебыкина и Данила Авершина открыл счёт в игре. На 10-й минуте второго периода Павел Порядин с передачи Николая Голдобина восстановил равенство в счёте. На 12-й минуте периода Амир Гараев с передач Кирилла Рассказова и Василия Мачулина вновь вывел «Сочи» вперёд.

На 10-й минуте третьего периода Джоуи Кин с передач Ильи Талалуева и Германа Рубцова сделал счёт 2:2. На 16-й минуте периода Александр Беляев с передач Дмитрия Вишневского вывел хозяев вперёд. На 19-й минуте периода Андрей Локтионов сделал счёт 4:2. В конце матча Данил Авершин установил окончательный счёт в игре.

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За несколько секунд до гола Авершина случился один из самых необычных эпизодов во всём сезоне КХЛ. В конце игры нападающий «Спартака» Максим Цыплаков не стал забивать в пустые ворота «Сочи», попытавшись отдать передачу. Сочинский клуб не позволил поразить пустые ворота, и в ответной атаке форвард Авершин забросил шайбу «Спартаку».

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