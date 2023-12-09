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Фонбет Матч Звезд КХЛ 2023. День 1
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Голкипер Иванов рассказал, как воспринял решение СКА отправить его в аренду в «Адмирал»

Голкипер Иванов рассказал, как воспринял решение СКА отправить его в аренду в «Адмирал»
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Голкипер «Адмирала» Сергей Иванов заявил, что для него стало неожиданным решение СКА отправить его в аренду в дальневосточный клуб.

«Аренда из СКА в «Адмирал»? Неожиданно было. Сначала немножко переживал, как всё будет, как там быт, что как. Но оказалось, всё даже лучше, чем я думал. И коллектив, и команда, и быт. В принципе, всё показали. Потихоньку сейчас привыкли уже к перелётам. Всё хорошо. Первые два-три дня акклиматизация, а потом уже входишь в ритм, в режим, и всё здорово.

Мы жили с Бучельниковым в одном номере месяц. Когда вдвоём едешь, всё равно полегче немного. Сходить куда-то вместе. Новый город, новая команда, новые партнёры. И вместе мы с ним вникали во всё это. Стараемся больше спать, отдыхать, смотреть что-то, сериалы или фильмы. Читать, разговаривать, общаться. По игре какие-то моменты обсуждать. Всё как обычно», — сказал Иванов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Екатерине Василевич.

Полную версию эксклюзивного интервью с Сергеем Ивановым читайте на «Чемпионате»:

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