Иванов: «Адмирал» набирает обороты, мы должны бороться за место в плей-офф

Голкипер «Адмирала» Сергей Иванов считает, что дальневосточному клубу вполне по силам попасть в плей-офф в текущем сезоне КХЛ.

«Конкуренция с Демченко? Это наоборот здорово, что такой вратарь у нас появился. И Паша Хомченко был, тоже с ним было интересно поработать. И сейчас с Васей будем работать вместе. Наша задача – это победа команды. Будем делать всё для этого. Никакой угрозы. Мы делаем вместе одно дело.

Шансы на плей-офф? Конечно, есть шансы. Ещё много игр. Сейчас команда набирает обороты, пришли новые парни в команду, командный дух начинает появляться. У нас хороший коллектив, мы должны бороться за место в плей-офф», — сказал Иванов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Екатерине Василевич.

Полную версию эксклюзивного интервью с Сергеем Ивановым читайте на «Чемпионате»: