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Фонбет Матч Звезд КХЛ 2023. День 1
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Иванов – о выборе на драфте НХЛ: первый раунд – это только престиж. Всё это не влияет

Иванов – о выборе на драфте НХЛ: первый раунд – это только престиж. Всё это не влияет
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Голкипер «Адмирала» Сергей Иванов прокомментировал выбор его «Коламбусом» на драфте НХЛ. Иванов был задрафтован «Блю Джекетс» в пятом раунде под 138-м номером на драфте НХЛ 2022 года.

«Низкий выбор на драфте связан с отсутствием опыта МЧМ? Может быть. Честно: не думал даже об этом. Ну главное, что выбрали. А то смотрел: четвёртый раунд, пятый уже пошёл… Вообще выберут ли хоть. Выбрали, здорово.

Первый раунд — это только престиж твой. Сколько парней выбраны под дальними номерами, Капризов даже. Выходят и играют в НХЛ, лидеры. Это не влияет всё», — сказал Иванов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Екатерине Василевич.

Полную версию эксклюзивного интервью с Сергеем Ивановым читайте на «Чемпионате»:

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