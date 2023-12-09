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Фонбет Матч Звезд КХЛ 2023. День 1
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16:30 Мск
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Николай Голдобин стал победителем конкурса капитанов на Матче звёзд КХЛ

Николай Голдобин стал победителем конкурса капитанов на Матче звёзд КХЛ
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В эти минуты в Санкт-Петербурге на новой «СКА Арене» проходит Матч звёзд КХЛ — 2023, в рамках которого состоялся конкурс капитанов сборных дивизионов, победителем которого стал нападающий московского «Спартака» Николай Голдобин.

Напомним, на мероприятии Голдобин является капитаном сборной Дивизиона Боброва.

Форвард красно-белых быстрее и лучше других выполнил шесть игровых заданий, оставив позади себя Александра Радулова («Ак Барс», капитан сборной Дивизиона Харламова), Никиту Гусева («Динамо» (Москва), капитан сборной Дивизиона Тарасова) и Владимира Ткачёва («Авангард», капитан сборной Дивизиона Чернышёва).

«Чемпионат» предлагает посмотреть выступление Николая Голдобина на конкурсе капитанов:

Фонбет Матч звёзд КХЛ — 2023 будет проходить 9 и 10 декабря. Соревнования пройдут в формате мини-турнира «3х3». Санкт-Петербург стал местом проведения звёздного уикенда второй раз в истории.

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