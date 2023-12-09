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Фонбет Матч Звезд КХЛ 2023. День 1
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16:30 Мск
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Порядин выиграл конкурс на точность броска на Матче звёзд КХЛ

Порядин выиграл конкурс на точность броска на Матче звёзд КХЛ
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В эти минуты в Санкт-Петербурге на новой «СКА Арене» проходит Матч звёзд КХЛ — 2023, в рамках которого состоялся конкурс на точность броска, победителем которого стал нападающий «Спартака» Павел Порядин.

Форварду красно-белых удалось выбить пять мишеней с шести попыток всего лишь за 7,3 секунды, опередив своих конкурентов — Троя Джозефса из «Лады», Николая Прохоркина из «Сибири» и Виталия Пинчука из минского «Динамо».

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео победного выступления Павла Порядина в данном конкурсе:

Фонбет Матч звёзд КХЛ — 2023 будет проходить 9 и 10 декабря. Соревнования пройдут в формате мини-турнира «3х3». Санкт-Петербург стал местом проведения звёздного уикенда второй раз в истории.

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