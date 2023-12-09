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Дубли Джозефса и Гребёнкина помогли сборной Дивизиона Харламова выйти в финал Матча звёзд

В эти минуты в Санкт-Петербурге на новой «СКА Арене» проходит Матч звёзд КХЛ — 2023, в рамках которого прошёл первый полуфинальный матч сборных дивизионов, в котором команда Дивизиона Харламова оказалась сильнее сборной Дивизиона Чернышёва (8:6).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились дважды Никита Гребёнкин, дважды Трой Джозефс, Сергей Колесников, Семён Дер-Аргучинцев, Егор Яковлев и Александр Радулов.

У проигравших хет-трик на счету Барбера Райли. Также по одной шайбе забросили Кэмерон Ли, Александр Самонов и Владимир Ткачёв.

Фонбет Матч звёзд КХЛ — 2023 пройдёт 9 и 10 декабря. Соревнования проходят в формате мини-турнира «3х3». Санкт-Петербург становится местом проведения звёздного уикенда второй раз в истории.