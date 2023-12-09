Дубли Джозефса и Гребёнкина помогли сборной Дивизиона Харламова выйти в финал Матча звёзд
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В эти минуты в Санкт-Петербурге на новой «СКА Арене» проходит Матч звёзд КХЛ — 2023, в рамках которого прошёл первый полуфинальный матч сборных дивизионов, в котором команда Дивизиона Харламова оказалась сильнее сборной Дивизиона Чернышёва (8:6).
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились дважды Никита Гребёнкин, дважды Трой Джозефс, Сергей Колесников, Семён Дер-Аргучинцев, Егор Яковлев и Александр Радулов.
У проигравших хет-трик на счету Барбера Райли. Также по одной шайбе забросили Кэмерон Ли, Александр Самонов и Владимир Ткачёв.
Фонбет Матч звёзд КХЛ — 2023 пройдёт 9 и 10 декабря. Соревнования проходят в формате мини-турнира «3х3». Санкт-Петербург становится местом проведения звёздного уикенда второй раз в истории.
Фонбет КХЛ - Матч Звёзд . 1/2 финала
09 декабря 2023, суббота. 17:45 МСК
Дивизион Харламова
Окончен
8 : 6
Дивизион Чернышёва
0:1 Ткачёв (Барбер) – 04:26 (3x3) 0:2 Барбер (Самонов) – 05:25 (3x3) 1:2 А. Радулов (Гребёнкин) – 08:29 (3x3) 1:3 Барбер (Скленичка, Прохоркин) – 08:46 (3x3) 1:4 Самонов (Барбер, Прохоркин) – 09:59 (en) 2:4 Джозефс (Колесников, Клок) – 11:39 (3x3) 2:5 Барбер (Шарипзянов) – 12:55 (3x3) 3:5 Яковлев (Аликин, Шабанов) – 14:10 (3x3) 3:6 Ли – 17:25 (3x3) 4:6 Дер-Аргучинцев (Шабанов) – 17:38 (3x3) 5:6 Гребёнкин (Дер-Аргучинцев) – 18:28 (4x3) 6:6 Джозефс (А. Радулов, Колесников) – 18:57 (4x3) 7:6 Колесников (Клок) – 19:31 (en) 8:6 Гребёнкин – 19:59 (en)
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