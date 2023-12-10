Пастрняк стал 4-м игроком в нынешнем сезоне НХЛ с 2+ очками не менее чем в 50% матчей

Чешский нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк стал четвёртым игроком в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги, набравшим два и более очков не менее чем в 50% проведённых матчей. 9 декабря в победной домашней игре с «Аризоной Койотс» (5:3) форвард забил два гола и отдал одну передачу.

Этот матч стал 13-м для Пастрняка из 26 проведённых в сезоне-2023/2024, в которой он набрал не менее двух очков. Три других игрока, имеющие подобную статистику, это Артемий Панарин из «Нью-Йорк Рейнджерс» (13 матчей с двумя и более очками из 24-х), Джек Хьюз из «Нью-Джерси Дэвилз» (10 из 20) и Кейл Макар из «Колорадо Эвеланш» (12 из 24-х).

Всего в текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету Пастрняка 39 (16+23) очков.