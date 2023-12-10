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«Чикаго» нанёс «Сент-Луису» третье поражение подряд, Зайцев сделал два ассиста

«Чикаго» нанёс «Сент-Луису» третье поражение подряд, Зайцев сделал два ассиста
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В ночь с 9 на 10 декабря мск в чикагском «Юнайтед Центре» прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ между «Чикаго Блэкхоукс» и «Сент-Луис Блюз». Победу со счётом 3:1 одержали «чёрные ястребы» (2:0, 1:0, 0:1).

НХЛ регулярный чемпионат. Календарь
НХЛ регулярный чемпионат. Турнирная таблица

Хозяева поля создали победный задел уже в первом периоде голами Энтони Бовиллье и Алекса Власика. За пять минут до второго перерыва Джейсон Дикинсон установил счёт 3:0. На 57-й минуте матч Оскар Сундквист в меньшинстве отыграл один гол, установив итоговый результат.

Самым результативным игроком матча стал российский защитник «Чикаго» Никита Зайцев, отдавший два ассиста — на первый и третий голы своей команды.

Для «Сент-Луиса» это поражение стало третьим подряд. «Чикаго» одержал вторую победу кряду, которая позволила «ястребам» уйти с последнего места в конференции.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 декабря 2023, воскресенье. 04:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
3 : 1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Бовиллье (Зайцев, Гуттман) – 04:43     2:0 Власик (Кревьер, Энтвистл) – 09:20     3:0 Дикинсон (Зайцев, Мёрфи) – 34:53     3:1 Сундквист (Ледди) – 56:31 (sh)    
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