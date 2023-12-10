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Овечкин оказался в шаге от повторения личного антирекорда по безголевой серии в НХЛ

Овечкин оказался в шаге от повторения личного антирекорда по безголевой серии в НХЛ
Александр Овечкин
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В Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась уверенной победой хозяев площадки со счётом 4:0.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не отметился заброшенными шайбами в этой встрече, продлив безголевую серию до девяти матчей. Таким образом 38-летний форвард оказался в шаге от повторения личного антирекорда по безголевой серии в НХЛ.

Антирекорд Овечкина по этому показателю в рамках одной регулярки был установлен в феврале — марте 2017 года (10 матчей). Серии из девяти встреч без заброшенных шайб также были зафикисированы в сезонах-2008/2009 и 2010/2011.

В 24 матчах нынешнего сезона на счету россиянина 15 (5+10) очков. Сегодня за 19:14 – лучший показатель среди форвардов «Кэпиталз» (5:40 – в большинстве) – у Овечкина четыре броска в створ ворот, два хита, показатель полезности – «+1».

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