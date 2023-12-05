Над серией Овечкина начинают смеяться. Успокойтесь и вспомните, как закончил Гретцки

Минувшей ночью «Вашингтон Кэпиталз», и здесь надо называть вещи своими именами, потерпел откровенное унизительное поражение в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной Койотс» (0:6). Уже после первого периода столичная команда могла паковать вещи и отправляться в аэропорт, потому что всё в этом матче было кончено. В течение 10-минутного отрезка «Кэпиталз» пропустили пять шайб, а во втором периоде «Койотс» добили гостей издевательским голом при игре в меньшинстве.

«Вашингтон» повторил один из худших результатов по пропущенным шайбам за один период в истории клуба. Больше в течение одной 20-минутки «столичные» пропускали лишь в 1991 году в матче с «Калгари» (шесть шайб). Также это поражение стало самым крупным для «столичных» с октября 2018 года, когда они ещё в статусе действующих обладателей Кубка Стэнли с таким же счётом уступили «Нью-Джерси Дэвилз».

Катастрофа? На самом деле нет. Матч в Темпе стал для «Вашингтона» пятым в ходе гостевого турне по Западной конференции. За восемь дней хоккеисты «Кэпиталз» провели пять матчей подряд на выезде, что для одной из самых возрастных команд лиги просто не могло пройти бесследно. К концу поездки «столичные» выглядели как полностью выжатый лимон, и столь чувствительное поражение в принципе смотрится вполне логичным исходом.

К тому же «Аризона» в этом сезоне отнюдь не является тем аутсайдером НХЛ, к которому мы привыкли за последние годы существования этой команды. Команда Андре Туриньи демонстрировала отдельные яркие светлые вспышки ещё в прошлом сезоне, а сейчас и вовсе идёт в зоне плей-офф – на седьмом месте в Западной конференции. И сегодняшняя эта победа стала для «койотов» пятой кряду, и каждая из них была одержана над недавним обладателем Кубка Стэнли.

Более того, получилось так, что «Аризона» последовательно обыграла пять последних чемпионов НХЛ. Сначала команда Туриньи одержала победу в матче с «Вегас Голден Найтс» (2:0, чемпион-2023), затем была обыграна «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:1, 2020–2021), следом — «Колорадо Эвеланш» (4:3 ОТ, 2022), затем — «Сент-Луис Блюз» (4:1, 2019) и вот теперь «Вашингтон» (6:0, 2018).

Сам же «Вашингтон» сейчас располагается на девятом месте на Востоке НХЛ, уступая всего одно очко той же «Тампе», сыгравшей при этом на четыре матча больше «капиталистов». Пугающим моментом для поклонников «Кэпиталз» является текущее состояние капитана команды Александра Овечкина. Последние матчи российскому форварду действительно не удались.

Его безголевая серия достигла отметки в семь матчей, и это пятый по продолжительности отрезок в заокеанской карьере 38-летнего нападающего. В сезоне-2016/2017 россиянин не мог забить на протяжении 10 матчей подряд, в сезонах-2008/2009 и 2010/2011 – по девять матчей, и в том же сезоне-2010/2011 была ещё и восьмиматчевая серия без голов.

Как видно из этой статистики, и в значительно более молодом возрасте Александр выдавал затяжные неудачные отрезки, но в итоге его неизменно прорывало и он выходил на приемлемый снайперский результат. Например, в пресловутом сезоне-2010/2011 Овечкин в итоге настрелял 32 гола в 79 матчах, несмотря на такие отрезки в ходе чемпионата.

Прорвёт ли сейчас? Остаюсь при том же мнении, что и в начале чемпионата. Всем нужно успокоиться и рационально относиться к нынешней форме россиянина. Понятно, что Овечкин больше не замахнётся на «Морис Ришар Трофи». Он больше не будет забивать по 50 голов за чемпионат, и даже отметка в 40 точных бросков ему покорится навряд ли. Основополагающих причин тому две.

«Вашингтон» слаб, и на текущий состав команды невозможно смотреть без слёз. Да, на каком-то этапе чемпионата «столичные» действовали выше предсезонных ожиданий, и текущее довольно высокое место в таблице тому свидетельство. Но я по-прежнему убеждён на все 100% — ни о каком попадании в плей-офф и речи быть не может. На длиннющей дистанции регулярного чемпионата таких провалов, как сегодня с «Кэпиталз», будет происходить всё больше.

Александр Овечкин Фото: Getty Images

Что касается Овечкина, то сейчас принято насмехаться над его безголевой серией. В комментариях огромное количество хейтеров задаётся вопросом: «Как там погоня за Гретцки»? Как там погоня? А давайте вспомним, как лучший игрок в истории НХЛ завершил свою карьеру. Сравнение, кстати, вполне релевантное. Ведь последний сезон в карьере Уэйн провёл… в 38 лет. Гретцки повесил коньки на гвоздь после завершения сезона-1998/1999, в котором в 70 матчах он забил… 9 (!) голов.

И это произошло в составе «Нью-Йорк Рейнджерс», где были собраны такие мастера, как Джон Маклин, Брайан Литч, Адам Грэйвз, Петр Недвед, Марк Савар, Кевин Стивенс, Никлас Сундстрём, Майк Кнубл, и этот список можно перечислять дальше. В последнем сезоне в карьере Гретцки уже и близко не мог забивать, сколько в лучшие годы, фактически полностью перейдя на раздачу партнёрам.

В отличие от Овечкина, игравший на позиции центрфорварда великий канадец всегда чаще пасовал, чем забивал самостоятельно, но в том сезоне соотношение между голами и результативными передачами оказалось практически шестикратным в пользу ассистов. Он сделал 53 голевые передачи и ушёл из хоккея в статусе лучшего бомбардира «Рейнджерс» в том сезоне.

Вот и 38-летний Овечкин, несмотря на свой кризис, также сейчас является лучшим бомбардиром «Вашингтона». Россиянин выполнил больше результативных передач (9), чем забил голов (5). При этом со своими пятью голами в 22 матчах он идёт даже по лучшему графику, чем Гретцки в аналогичном возрасте. Поэтому такого количества насмешек в свой адрес лучший снайпер в истории российского хоккея явно не заслужил.