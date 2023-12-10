Зайцев стал первой звездой матча. Он набрал больше очков, чем до этого за все матчи сезона

В ночь с 9 на 10 декабря мск в чикагском «Юнайтед Центре» прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ между «Чикаго Блэкхоукс» и «Сент-Луис Блюз». Победу со счётом 3:1 одержали «чёрные ястребы» (2:0, 1:0, 0:1).

Защитник «Чикаго» Никита Зайцев стал первой звездой матча. Россиянин сделал две результативные передачи в игре регулярного чемпионата НХЛ, набрав больше очков, чем до этого за все матчи сезона. В активе 32-летнего хоккеиста стало 3 (1+2) очка в 10 матчах нынешнего сезона НХЛ при показателе полезности «+5». Сегодня Зайцев (15:44, «+2») также отметился двумя блоками и одним силовым приёмом. Кроме того, он допустил одну потерю шайбы.

Хозяева поля создали победный задел уже в первом периоде голами Энтони Бовиллье и Алекса Власика. За пять минут до второго перерыва Джейсон Дикинсон установил счёт 3:0. На 57-й минуте матча Оскар Сундквист в меньшинстве отыграл один гол, установив итоговый результат.