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Фонбет Матч Звезд КХЛ 2023. День 2
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Зайцев стал первой звездой матча. Он набрал больше очков, чем до этого за все матчи сезона

Зайцев стал первой звездой матча. Он набрал больше очков, чем до этого за все матчи сезона
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В ночь с 9 на 10 декабря мск в чикагском «Юнайтед Центре» прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ между «Чикаго Блэкхоукс» и «Сент-Луис Блюз». Победу со счётом 3:1 одержали «чёрные ястребы» (2:0, 1:0, 0:1).

Защитник «Чикаго» Никита Зайцев стал первой звездой матча. Россиянин сделал две результативные передачи в игре регулярного чемпионата НХЛ, набрав больше очков, чем до этого за все матчи сезона. В активе 32-летнего хоккеиста стало 3 (1+2) очка в 10 матчах нынешнего сезона НХЛ при показателе полезности «+5». Сегодня Зайцев (15:44, «+2») также отметился двумя блоками и одним силовым приёмом. Кроме того, он допустил одну потерю шайбы.

Хозяева поля создали победный задел уже в первом периоде голами Энтони Бовиллье и Алекса Власика. За пять минут до второго перерыва Джейсон Дикинсон установил счёт 3:0. На 57-й минуте матча Оскар Сундквист в меньшинстве отыграл один гол, установив итоговый результат.

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