«Он невероятный хоккеист». Купер оценил игру Кучерова в текущем сезоне НХЛ

Главный тренер «Тампа-Бэй» Джон Купер выразил свой восторг от игры российского нападающего Никиты Кучерова в текущем сезоне НХЛ. В матче с «Сиэтлом» (4:3 ОТ) россиянин отметился дублем и результативной передачей, включая победный гол в овертайме.

«Одно и тоже я повторяю после каждой игры. В этом году Кучеров играет даже лучше, чем в тот сезон, когда стал MVP (сезон-2018/2019. — Прим. «Чемпионата»). Его влияние на обоих концах площадки… Не знаю, он просто невероятный игрок», — цитирует Купера пресс-служба клуба.

Сегодняшние шайбы позволили Кучерову выйти на чистое первое место в списке снайперов текущего сезона НХЛ. Всего в текущем сезоне Кучеров набрал 47 очков — забил 19 голов и отдал 28 результативных передач в 28 матчах.