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Фонбет Матч Звезд КХЛ 2023. День 2
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16:00 Мск
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Форвард «Северстали»: «СКА Арена» лучше большинства стадионов в НХЛ

Форвард «Северстали»: «СКА Арена» лучше большинства стадионов в НХЛ
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Нападающий «Северстали» Никита Коростелёв оценил выступление на «СКА Арене» в рамках звёздного уикенда Континентальной хоккейной лиги.

«Классные впечатления, грандиозное событие. Большой стадион, хотелось вживую на это посмотреть. Надеюсь, что нам удалось подарить хорошие эмоции болельщикам в первый день. Нечто подобное в плане арен я видел только в НХЛ. Большой и классный стадион. Когда здесь будет играть СКА или сборная, ощущения будут ещё круче. «СКА Арена» лучше большинства стадионов в НХЛ. Мы дарим зрителям и детям эмоции. Сами же в детстве смотрели мастер-шоу. Попытаемся сделать это для болельщиков. Чувствуется атмосфера праздника. Здесь много отличных игроков собралось. Все – звёзды нашей лиги. Отличная атмосфера для хоккеистов. Думаю, болельщикам тоже понравилось», — сказал Коростелёв в интервью «РБ Спорт».

Напомним, сегодня, 10 декабря, заключительный день Матча звёзд КХЛ. В 17:15 мск в матче за третье место встретятся Дивизионы Чернышёва и Боброва. В финальном матче в 18:15 мск главный трофей турнира разыграют Дивизионы Тарасова и Харламова.

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