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Мостовой, Аршавин, Широков и Сычёв сыграют в матчах второго дня Матча звёзд КХЛ-2023

Экс-футболисты Александр Мостовой, Андрей Аршавин, Роман Широков и Дмитрий Сычёв сыграют в матчах второго дня Фонбет Матча Звезд КХЛ 2023. Как сообщает пресс-служба КХЛ, команды смогут их использовать как джокеров. Экс-футболисты являются помощниками главных тренеров на Матче звёзд КХЛ — 2023.

Команду дивизиона Боброва возглавляет наставник «Спартака» Алексей Жамнов, команду дивизиона Тарасова — тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов, главным тренером команды дивизиона Харламова является наставник магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин, а с командой дивизиона Чернышёва работает главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец.

В 17:15 мск в матче за третье место встретятся дивизионы Чернышёва и Боброва. В финальном матче в 18:15 мск главный трофей турнира разыграют дивизионы Тарасова и Харламова.