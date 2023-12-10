Павел Буре оценил возвращение Ильи Ковальчука в «Спартак»

Член совета ИИХФ, спецпредставитель ФХР по международным делам и серебряный призёр Олимпиады 1998 года Павел Буре высказался относительно возвращения олимпийского чемпиона Ильи Ковальчука в «Спартак» и оценил Матч звёзд КХЛ, проходящий на новой арене в Санкт-Петербурге.

«Мне сложно сказать, что он сможет показать в «Спартаке». Я в 32 года уже наигрался и закончил. Но каждый решает сам за себя — я могу только пожелать Илье удачи, а дальше будем смотреть, как он заиграет.

Я не раз участвовал в Матчах звёзд, это больше шоу, в Национальной хоккейной лиге первую пятёрку выбирают зрители по всей стране — и меня несколько раз выбирали в первую пятёрку. Это выбор всей общественности, мне повезло играть даже с Уэйном Гретцки в одной тройке. Задача — поблагодарить зрителей, чтобы было шоу, чтобы было много голов и красивых действий. Рад, что у нас в КХЛ тоже делают шоу.

Приятно, что у нас нашлись такие люди, которые смогли построить самую большую арену в мире в Петербурге. То, что это сделано в России, — вызывает гордость», — цитирует Буре ТАСС.

Илья Ковальчук приостановил карьеру в 2021 году, покинув омский «Авангард», в который перебрался после долгих лет выступлений за ХК СКА и клубы Национальной хоккейной ассоциации (НХЛ). Ковальчук является воспитанником московской команды. «Спартак» объявил о подписании контракта с Ковальчуком накануне.