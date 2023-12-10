Молодой форвард «Сибири» Михалёв повторил легендарный буллит Гусева с Матча звёзд — 2015

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В эти минуты в Санкт-Петербурге на новой «СКА Арене» проходит Матч звёзд КХЛ — 2023, в рамках которого проходит конкурс на лучшее исполнение буллита.

18-летний нападающий Владимир Михалёв повторил легендарный буллит форварда Никиты Гусева с Матча звёзд 2015 года. В нынешнем сезоне Михалёв сыграл семь матчей, где набрал 4 (2+2) очка.

Отметим, что в 2015 году Гусев выступал за ханты-мансийскую «Югру» и исполнил бросок из-под ноги.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале КХЛ.

Напомним, Фонбет Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги — 2023 проходит 9 и 10 декабря. Соревнования пройдут в формате мини-турнира «3х3». Санкт-Петербург стал местом проведения звёздного уикенда второй раз в истории.