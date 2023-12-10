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Фонбет Матч Звезд КХЛ 2023. День 2
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16:00 Мск
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Атанасов: других вариантов, кроме как буллит с участием ананаса, не рассматривали

Атанасов: других вариантов, кроме как буллит с участием ананаса, не рассматривали
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Нападающий нижегородского «Торпедо» Василий Атанасов рассказал о своём буллите на Матче звёзд КХЛ — 2023 в шлеме-ананасе.

«Конечно, нельзя было исполнить буллит иначе, кроме как с участием ананаса. Других вариантов даже не рассматривали, знали, что будем делать. Со мной была Василиса, одна из наших самых главных болельщиков», — передаёт слова Атанасова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

В текущем регулярном чемпионате КХЛ на счету 21-летнего Атанасова 38 (19+19) очков в 38 матчах за волжский клуб. Его команда занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции, записав в свой актив 51 очко.

Напомним, нападающий нижегородского клуба стал победителем конкурса «Эффектный буллит».

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