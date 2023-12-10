Команда Дивизиона Харламова стала победителем Матча звёзд КХЛ, обыграв Дивизион Тарасова

В эти минуты в Санкт-Петербурге на новой «СКА Арене» проходит Матч звёзд КХЛ — 2023, в рамках которого завершилась финальная игра, в которой Дивизион Харламова в серии буллитов одержал победу над Дивизионом Тарасова со счётом 8:7.

На третьей минуте первого периода Андрей Аршавин с передачи Егора Яковлева открыл счёт в игре. На четвёртой минуте периода Максим Шалунов восстановил равенство в счёте. На пятой минуте периода Сергей Колесников с передач Андрея Аршавина и Троя Джозефса вновь вывел команду Дивизиона Харламова вперёд. На последней минуте периода Виталий Пинчук с передач Романа Широкова и Никиты Нестерова сделал счёт 2:2.

В начале второго периода Бреннан Менелл с передач Ярослава Лихачёва и Максима Шалунова вывел Дивизион Тарасова вперёд. На четвёртой минуте периода Роман Широков сделал счёт 4:2. Спустя 14 секунд Никита Коростелёв с передачи Никиты Нестерова забросил пятую шайбу Дивизиона Тарасова во встрече. На пятой минуте периода Сергей Колесников сократил отставание Дивизиона Харламова до двух шайб. На шестой минуте периода Александр Радулов сделал счёт 4:5. Спустя минуту Максим Шабанов восстановил равенство в счёте. На восьмой минуте периода Никита Нестеров с передач Виталия Пинчука и Никиты Коростелёва вновь вывел Дивизион Тарасова вперёд. Через минуту Сергей Колесников с передачи Лукаша Клока сделал счёт 6:6. В последние полторы минуты периода команды обменялись шайбами. Голы забили Никита Гребёнкин и Максим Шалунов. Основное время матча закончилось вничью 7:7.

В серии буллитов победу одержала команда Дивизиона Харламова. Победный бросок на счету Семёна Дер-Аргучинцева.