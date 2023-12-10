Аршавин: у Разина ко мне не должно быть нареканий, мы нормально сработались

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин рассказал о работе с главным тренером команды Дивизиона Харламова Андреем Разиным.

«С Разиным сработались нормально, я считаю. Думаю, ему было комфортно, у него не должно быть нареканий ко мне. Никаких обязанностей в качестве второго тренера у меня не было, я не видел, чтобы и Андрей Владимирович какие-то наставления давал. Он только по тройкам ребят распределил, остальное они знают и умеют сами.

В первый раз нахожусь внутри Матча звёзд КХЛ. Первый день прошёл достаточно быстро, динамично, интересно для зрителей. Второй день, мне кажется, чуть затянулся, но в остальном думаю, что все, кто сюда пришёл, получили удовольствие», — передаёт слова Аршавина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.