Быстров ответил на вопрос, что знаменательнее — покер Аршавина «Ливерпулю» или гол на МВЗ

Бывший футболист московского «Спартака», санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Владимир Быстров ответил на вопрос, что знаменательнее – покер Андрея Аршавина «Ливерпулю» во времена его выступления за «Арсенал» или гол на Матче звёзд КХЛ — 2023.

«Что знаменательнее – гол Аршавина на Матче звёзд КХЛ или покер «Ливерпулю»? И то, и другое», — передаёт слова Быстрова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, в финальной игре Матча звёзд КХЛ — 2023 Андрей Аршавин забросил первую шайбу во встрече и отдал одну результативную передачу, суммарно набрав два очка.

Ранее Владимир Быстров рассказал о своих впечатлениях от Матча звёзд Континентальной хоккейной лиги 2023 года.