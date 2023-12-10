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Быстров — о себе на скамейке Дивизиона Харламова: понял, что без меня могут не справиться

Быстров — о себе на скамейке Дивизиона Харламова: понял, что без меня могут не справиться
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Бывший футболист московского «Спартака», санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Владимир Быстров рассказал о своих впечатлениях от Матча звёзд Континентальной хоккейной лиги 2023 года.

«Я ещё в начинающий стадии, надо дорасти до уровня Матча звёзд КХЛ. За кого болею? Вы видели, на чьей скамейке я был? Загадка, да, как я вообще появился на скамейке Дивизиона Харламова? Просто понял, что без меня ребята могут не справиться, пришлось усилить», — передаёт слова Быстрова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, Фонбет Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги — 2023 проходил 9 и 10 декабря. Соревнования были в формате мини-турнира «3х3». Санкт-Петербург стал местом проведения звёздного уикенда второй раз в истории.

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