Нападающий «Трактора» Шабанов высказался о возможной игре в НХЛ

Нападающий «Трактора» и Дивизиона Харламова Максим Шабанов оценил игру в Матче звёзд КХЛ — 2023 и высказался касаемо возможной игры в Национальной хоккейной лиге.

«Безусловно, приятно было находиться здесь. Остались хорошие впечатления и позитивные эмоции. Всё было круто, дальше готовимся к сезону. Самое яркое впечатление в карьере? Пока ещё нет, самое яркое событие — это выиграть Кубок Гагарина.

Ожидал от себя такой результативности в нынешнем сезоне? Я просто делаю свою работу. У нас все ребята в команде работают и стараются. Без помощи партнёров я не смог бы набрать свои очки.

Повезло с партнёром — Владимиром Ткачёвым? У нас все хорошие, мастеровитые ребята в команде. С Володей мы играем второй сезон, у нас хорошее взаимопонимание. Данил Юртайкин тоже с нами играет, можно выделять всех игроков в команде.

Впереди ещё игра за сборную России на Кубке Первого канала? Приятно защищать честь страны и представлять свой клуб. Просто буду выполнять свою работу, а дальше — видно будет.

Агенты сообщили об интересе со стороны клубов НХЛ? У меня контракт с «Трактором», и я полностью нацелен на то, чтобы его отработать. В будущем хотел бы попробовать свои силы в НХЛ? Каждый игрок, кого ни спросить, хочет попробовать себя в НХЛ, лучшей лиге. Поживём — увидим, что дальше будет.

Сейчас ведутся переговоры с «Трактором» о новом контракте? Я не знаю. У меня есть представители, они этим занимаются», — приводит слова Шабанова «РБ Спорт».

23-летний Шабанов является лучшим бомбардиром челябинского клуба в текущем сезоне КХЛ. После 40 матчей на его счету 31 (15+16) результативный балл.