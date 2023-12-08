«Трактор» расторг контракт с ассистентом главного тренера Валерием Кулибабой, сообщает пресс-служба челябинского клуба.

Специалист присоединился к команде в межсезонье-2023, войдя в тренерский штаб Анвара Гатиятулина. С октября по декабрь Валерий Кулибаба был ассистентом Алексея Заварухина.

Латвийский специалист работал с командами: «Металлург» (Лиепая, Латвия), сборной Латвии U18, «Балтика» (Вильнюс, Литва), «Платина» (Кишинёв, Молдавия), «Юрмала» (Юрмала, Латвия), «Юниор-Спутник» (Нижний Тагил), «Земгале» (Елгава, Латвия) и ХК Рига (МХЛ). В сезоне-2021/2022 был ассистентом, а позже – главным тренером рижского «Динамо» в КХЛ.

В текущем сезоне челябинский клуб провёл 40 матчей и занимает шестое место в таблице Восточной конференции КХЛ. Во вчерашнем матче «Трактор» на своей площадке проиграл санкт-петербургскому СКА со счётом 1:3. В следующем матче «Трактор» сыграет в Екатеринбурге с местным «Автомобилистом».