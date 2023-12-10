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Чинахов забросил во втором матче «Коламбуса» подряд, Марченко отдал передачу

Чинахов забросил во втором матче «Коламбуса» подряд, Марченко отдал передачу
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В эти минуты в Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» проходит матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимает «Флориду Пантерз». Идёт первый период, счёт 2:1 в пользу хозяев.

На восьмой минуте стартовой двадцатиминутки российский нападающий «Блю Джекетс» Егор Чинахов с передач Кирилла Марченко и Эрика Гудбрансона сделал счёт в матче равным.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 декабря 2023, воскресенье. 21:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
2-й период
1 : 2
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Форслинг (Барков, Райнхарт) – 01:02     1:1 Чинахов (Марченко, Гудбрансон) – 07:06     1:2 Вераге (Райнхарт, Форслинг) – 07:28    

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

22-летний Чинахов забрасывает во второй встрече «Коламбуса» подряд. В прошлой игре с «Сент-Луис Блюз» (5:2) Егор отметился дублем.

Всего в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Чинахов сыграл 18 матчей, в которых забросил пять шайб и отдал три результативные передачи.

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