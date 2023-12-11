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Макдэвид набрал очки в девятом матче подряд. До топ-3 бомбардиров осталось три балла

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид набрал 2 (1+1) очка, продлив результативную серию до девяти матчей. Всего в сезоне у него стало 36 (10+26) очков в 23 играх.

Макдэвид делит восьмое место в гонке бомбардиров с защитником «Ванкувера» Куинном Хьюзом. При этом отставание от идущего на третьем месте Давида Пастрняка из «Бостона» составляет всего три балла.

Напомним, что на первом месте в гонке бомбардиров НХЛ располагается нападающий «Тампы» Никита Кучеров, набравший 47 (19+28) очков в 28 матчах сезона.