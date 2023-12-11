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Защитник «Лос-Анджелеса» Гавриков из-за травмы не смог доиграть матч с «Рейнджерс»

Защитник «Лос-Анджелеса» Гавриков из-за травмы не смог доиграть матч с «Рейнджерс»
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«Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счётом 4:1. Игра прошла на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.

В ходе встречи гости потеряли своего ведущего защитника Владислава Гаврикова. Российский хоккеист провёл на льду всего 6 минут 36 секунд и досрочно завершил встречу из-за травмы нижней части тела. После завершения встречи «Кингз» не предоставили новой информации о состоянии здоровья Владислава.

В нынешнем сезоне 28-летний хоккеист принял участие в 25 матчах регулярки, в которых забросил три шайбы и сделал шесть результативных передач при показателе полезности «+8». В среднем за матч Гавриков проводит на льду почти 20 минут (19.53).

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