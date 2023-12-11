Сборная Казахстана представила состав на Кубок Первого канала

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Пресс-служба сборной Казахстана представила состав на Кубок Первого канала. В состав вошли вошли 28 хоккеистов — 25 полевых и 3 вратаря.

Вратари: Джелал-Ад-Дин Амирбеков («Номад»), Никита Бояркин, Андрей Шутов (оба – «Барыс»);

Защитники: Адиль Бекетаев, Самат Данияр, Тамирлан Гайтамиров, Артём Королёв, Кирилл Никитин, Кирилл Полохов (все – «Барыс»), Данил Бутенко, Мади Диханбек, Хакназар Кенесбай (все – «Номад»), Валерий Орехов («Металлург»);

Нападающие: Алихан Асетов, Александр Борисевич, Динмухамед Кайыржан, Батырлан Муратов, Максим Мусоров, Алихан Омирбеков, Ансар Шайхмедденов (все – «Барыс»), Станислав Александров, Олег Бойко, Артур Гатиятов, Диас Гусейнов, Николай Шульга (все — «Номад»), Никита Михайлис, Максим Мухаметов (оба – «Металлург»), Кирилл Панюков («Амур»).

Тренерский штаб:

Главный тренер – Галым Мамбеталиев;

Тренеры: Александр Высоцкий, Ерлан Сагымбаев, Александр Березенский, Александр Шимин;

Видеотренер – Сергей Тамбулов.

Таким образом, одни из лидеров Роман Старченко, Евгений Рымарев и Аркадий Шестаков не сыграют за сборную Казахстана.

Напомним, Кубок Первого канала пройдёт с 14 по 17 декабря в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец».