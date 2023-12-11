«Нужно играть и агрессивно, и уверенно». Тренер «Спартака» Ковалёв — о принципах работы

Тренер «Спартака» Алексей Ковалёв рассказал о своей работе в московском клубе и назвал принципы, которых придерживается.

«Полсезона нынешнего позади. Есть травмированные. Такого большого выбора сильных игроков у нас нет, как в других клубах, но ничего — находим варианты. Даём возможность молодым показать, на что они способны. Это их время.

«Лучшая защита — это нападение», следую ли этому принципу в своей работе с форвардами «Спартака»? Странная эта поговорка… Нужно играть и агрессивно, и уверенно. Это самое основное. Когда ты показываешь, что не уверен, а тем более боишься своего соперника, то он обращает это против тебя… На мой взгляд, суть данной поговорки примерно такая: беги вперёд сломя голову. А если в спорте так поступать, ни к чему хорошему это не приведёт. И споткнёшься, и голову свернёшь», — сказал Ковалёв в интервью Sport24.

Красно-белые набрали 56 результативных баллов после 41 встречи и возглавляют турнирную таблицу Западной конференции КХЛ.

В следующем матче Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 «Спартак» в Нижнем Новгороде сыграет с «Торпедо» 19 декабря.