Вайсфельд: система СКА — это уже как сложившийся мем, Ротенберг часто говорит лозунгами

Известный функционер и эксперт, а в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд прокомментировал игру СКА в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги и в шутливой форме оценил пресс-конференции главного тренера армейского клуба Романа Ротенберга.

«Система СКА – это уже как сложившийся мем. Роман Борисович часто говорит лозунгами. Всё его интервью можно записать и выдавать одно за другим. Идеально подойдёт к любому событию. Это я шучу.

Если серьёзно, то в СКА собраны очень индивидуально сильные хоккеисты. То, что они на старте сезона выступили слабо, вполне объяснимо. Хоккей – командный вид спорта. Хоккеисты должны сыграться, притереться друг к другу. И то, что они прибавили, тоже поддаётся логике. Игроки уже понимают, чего ждать друг от друга. Это ясно и тренерам. Мне кажется, что хорошая игра СКА была лишь вопросом времени. Их неважная игра на старте сезона, скорее, была недоразумением», – передаёт слова Вайсфельда «Московский комсомолец».

Напомним, армейский клуб в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 39 матчей, в которых одержал 25 побед. С 51 очком в активе СКА занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. В следующей встрече клуб с берегов Невы сыграет дома с «Сочи».