Ротенберг принял участие в новогоднем выпуске Comedy Club

Главный тренер СКА Роман Ротенберг принял участие в записи новогоднего выпуска шоу Comedy Club. Об этом специалист рассказал в своём телеграм-канале.

На фотографиях Ротенберг стоит вместе с резидентом клуба Гариком Харламовым и другими участниками шоу.

«Спасибо новогоднему Comedy Club за отличный и весёлый вечер! Пользуясь случаем, приглашаю на матчи сборной в Ледовом на следующей неделе, будет не менее круто», — написал Ротенберг.

Напомним, армейский клуб в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 39 матчей, в которых одержал 25 побед. С 51 результативным баллом в активе СКА занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. В следующей встрече клуб с берегов Невы сыграет дома с «Сочи».