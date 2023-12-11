Максим Летунов ответил на вопрос, у кого из тренеров НХЛ такой же стиль, как у Ларионова

Нападающий нижегородского «Торпедо» Максим Летунов, проводящий свой второй сезон в КХЛ после возвращения из Северной Америки, ответил на вопрос, практикует ли кто-то из тренеров НХЛ такой же игровой стиль, как у наставника волжан Игоря Ларионова.

«Нет. В США совсем другой хоккей. Стиль игры совсем иной, невозможно провести параллели.

В НХЛ есть команды с похожей стилистикой, например, «Чикаго»? Есть, бесспорно, мастеровитые команды, которые стараются играть в пас. Мы всё равно отличаемся, стараемся больше контролировать шайбу», — сказал Летунов в интервью «Советскому спорту».

На счету 27-летнего нападающего три матча в НХЛ за «Сан-Хосе Шаркс», в которых он отметился заброшенной шайбой. «Торпедо» — первый клуб Летунова в КХЛ.