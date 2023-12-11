Шарипзянов — о своей результативности: просто отдаю передачи Буше, Спунеру и Ткачёву

Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов рассказал, с чем связывает взлёт собственной результативности в нынешнем сезоне КХЛ.

На данный момент на счету Шарипзянова семь заброшенных шайб — как за весь прошлый сезон.

«Просто выхожу на лёд немного в других ситуациях, не как раньше. В «Нефтехимике» я тоже выходил в большинстве, но там, естественно, был другой подбор игроков. А в «Авангарде» я просто отдаю передачи Буше, Спунеру и Ткачёву, и хорошие вещи случаются.

В целом я продолжаю делать всё то же самое, что и делал на протяжении последних 10 лет. Я тренирую броски до и после тренировки. Ничего особенного не делаю.

Я немного поменял быт. С лета не ем сахар и не пью газировки – такие мелочи. Немножко поменял подготовку в этом году. Так что, может быть, и это помогает», — сказал Шарипзянов в интервью Metaratings.

Напомним, Дамир Шарипзянов был участником Матча звёзд КХЛ – 2023, который проходил 9-10 декабря в Санкт-Петербурге.