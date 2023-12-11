Шарипзянов рассказал, в каком компоненте игры «Авангарда» помог генменеджер Курьянов

Защитник и капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов рассказал о работе с генеральным менеджером омского клуба Антоном Курьяновым и его помощи в организации успешной игры в большинстве.

«У нас не работало большинство. Естественно, что-то надо было менять. Хорошо, что был такой человек, который смог прийти и помочь команде. В принципе, он сделал свою работу. Антон Алексеевич подсказал какие-то мелочи ребятам, и большинство начало работать», — сказал Шарипзянов в интервью Metaratings.ru.

Напомним, в текущем регулярном чемпионате КХЛ на счету Дамира Шарипзянова 25 (7+18) результативных баллов в 37 играх.

Ранее главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец ответил на вопрос, в чём секрет его «непотопляемости» во время неудачных матчей омского клуба.