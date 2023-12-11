Вайсфельд рассказал, может ли конфликтность Ковальчука стать проблемой для «Спартака»

Известный функционер и эксперт, а в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд порассуждал над тем, что может дать «Спартаку» приход в клуб 40-летнего Ильи Ковальчука.

«С медийной точки зрения – да, «Спартак» приобрёл. Ковальчук – это опыт, это раздевалка. Что касается хоккейной стороны, то сложно сказать, в каком состоянии находится Илья. Вряд ли это будет Ковальчук того самого золотого образца Квебека 2008 года. Надо реально смотреть на вещи. У «Спартака» шансы на завоевание Кубка Гагарина, конечно, есть. Вернётся после травмы Иван Морозов. Кроме того, красно-белые подписывают Михаила Мальцева из системы «Лос-Анджелес Кингз». Это серьёзные усиления.

Может ли его конфликтность навредить команде? Относительно конфликтности Ковальчука, я вспоминаю его споры по контракту в НХЛ. Если помните, тогда он отлучился в «Химик» и с точки зрения поведения в подмосковной команде являлся эталоном, просто образцом для подражания!» — сказал Вайсфельд в интервью «Московскому комсомольцу».

Напомним, Илья Ковальчук приостановил карьеру в 2021 году, покинув «Авангард», в который перебрался после долгих лет выступлений за ХК СКА и клубы Национальной хоккейной ассоциации (НХЛ). Ковальчук является воспитанником московской команды. «Спартак» объявил о подписании контракта с Ковальчуком 6 декабря.