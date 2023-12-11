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Вайсфельд: специалистам Матч звёзд неинтересен, это не про хоккей

Вайсфельд: специалистам Матч звёзд неинтересен, это не про хоккей
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Известный функционер и эксперт, а в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд высказал своё мнение о Матче звёзд КХЛ.

«Матч звёзд — это популяризация, привлечение детей, семей, приходят много людей, которые, возможно, обычно на хоккей не ходят. Дворец новый посмотреть. Люди пишут, что раньше было лучше, а сейчас скучнее? Не знаю, каждый год Матч звёзд всегда проходит примерно одинаково. Просто каждый раз лига придумывает новые активности, но всё похоже. У меня нет ощущения, что что-то изменилось. Конечно, специалистам Матч звёзд неинтересен, а если для болельщиков, то это очень хорошее мероприятие. Мне лично понравился Гусев с пивом. Но Матч звёзд — это не про хоккей», — сказал Вайсфельд в интервью Legalbet.

Напомним, Матч звёзд КХЛ – 2023 проходил 9-10 декабря в Санкт-Петербурге на «СКА Арене». Его победителем стала сборная дивизиона Харламова.

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