Штандарт с игровым номером Евгения Кетова был поднят под своды арены СКА

В эти минуты в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» проходит прощальный матч чемпиона мира Евгения Кетова, посвящённый завершению карьеры нападающего СКА.

На мероприятии штандарт с игровым номером хоккеиста был поднят под своды арены, а сам номер был выведен из обращения.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео торжественного момента:

Матч получил символичное название «40 друзей Кетова». В игре примут участие многие известные российские хоккеисты, среди которых Динар Хафизуллин, Дмитрий Калинин, Антон Бурдасов, Игорь Ожиганов, Сергей Широков и другие.

37-летний Евгений Кетов начал заниматься хоккеем в Перми. В 2012 году в составе сборной России форвард стал обладателем золотых медалей чемпионата мира, проходившего в Финляндии и Швеции. В КХЛ Кетов, помимо СКА, выступал за такие клубы, как казанский «Ак Барс» и череповецкая «Северсталь».